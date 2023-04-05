У п'ятницю, 7 квітня, матчем між полтавською «Ворсклою», чий воротар забив рятівний гол на 90+2-й хвилині, та «Інгульцем» стартує ігрова програма 20-го туру чемпіонату України з футболу.

Наступного дня, 8 квітня, київське «Динамо», яке у попередньому турі в ювілейному поєдинку Луческу обіграло «Львів», зіграє з ще однією командою із Західної України — цього разу «біло-сині» приймуть на рідній арені закарпатський «Минай», який раніше програв киянам усі очні зустрічі.

Ще один поєдинок під гучною вивіскою пройде в Ужгороді, де «Шахтар» у номінально домашньому поєдинку зустрінеться із «Металістом». Харків'яни намагатимуться відібрати очки у лідера, при цьому й самим підопічним Пєріци Огнєновича необхідно віддалятися від зони вильоту та підніматися турнірною таблицею — так що відступати немає куди.

Ще у двох поєдинках суботи «Кривбас» дасть бій «Зорі», яка набрала хороший хід та виграла навесні всі матчі. Напевно, особлива мотивація буде у наставника криворізького клубу Юрія Вернидуба, який віддав добрих вісім років роботі з луганчанами. Також у битві аутсайдерів «Рух» прийме на своєму полі рівненський «Верес», і в цьому протистоянні багато в чому визначатиметься головний кандидат (разом зі «Львовом») на пониження у класі за підсумками сезону.

А в неділю, 9 квітня, пройдуть ще три матчі. «Дніпро-1» на ужгородському «Авангарді» зіграє зі «Львовом», який спробує набрати перші очки за нового головного тренера. «Чорноморець» після результативної нічиєї з «Шахтарем» докладе всіх зусиль, щоб розжитися очками й у гостьовому поєдинку з «Олександрією». Зрештою, у Ковалівці зійдуться місцевий «Колос» та харківський «Металіст 1925».

Чемпіонат України. 20-й тур

7 квітня (п'ятниця)

«Ворскла» — «Інгулець» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

8 квітня (субота)

«Динамо» — «Минай» 13:00 «2+2»

«Кривбас» — «Зоря-1» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Шахтар» — «Металіст» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Рух» — «Верес» 15:00 «УНІАН»

9 квітня (неділя)

«Дніпро-1» — «Львів» 13:00 «УНІАН»

«Олександрія» — «Чорноморець» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Колос» — «Металіст 1925» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Шахтар» — 43 очки (18 матчів);

2. «Дніпро-1» — 42 (18);

3. «Зоря» — 40 (19);

4. «Динамо» — 36 (19);

5. «Олександрія» — 31 (18);

6. «Кривбас» — 25 (19);

7. «Колос» — 24 (19);

8. «Інгулець» — 22 (18);

9. «Металіст 1925» — 21 (19);

10. «Ворскла» — 20 (19);

11. «Чорноморець» — 19 (19);

12. «Минай» — 18 (18);

13. «Металіст» — 18 (19);

14. «Верес» — 18 (19);

15. «Рух» — 17 (18);

16. «Львів» — 13 (18).

Бомбардири: 15 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у 35-річного ексворотаря «Чорноморця» та «Львова» Сергія Литовченка діагностували рак.

Фото ФК «Динамо»

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram