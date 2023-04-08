«Завжди зніматиму капелюха перед цими людьми»: ексфутболіст збірної росії захоплений звірствами своїх співвітчизників в Україні

Колишній футболіст московських «Спартака» та «Локомотива», а також збірної країни-агресора (20 матчів, 1 гол) Вадим Євсєєв поповнив лави недалеких спортсменів, які підтримують агресивні військові дії та відверті звірства своїх співвітчизників в Україні.

«Які думки були 24 лютого? У мене нормальні думки були, тому що я знав ситуацію на Донбасі, — розповів Євсєєв, який за свою ігрову кар'єру став п'ятиразовим чемпіоном росії, в інтерв'ю YouTube-каналу „Фабрика футболу“. — Вісім років там не звертали уваги, а тут одразу звернули увагу… Дуже сильно підтримую. Якщо раніше до військових ставився нейтрально, то зараз обома руками „за“. Завжди зніматиму капелюха перед людьми, які там перебувають. Я — патріот своєї країни. У мене багато знайомих та друзів, вони зовсім інакше бачать цю ситуацію, але для мене все так. Якщо це сталося, то я до кінця маю підтримувати країну».

Примітно, що Євсеєв є тренером ярославського «Шинника», футболісти якого під час проведення тренувального збору в Туреччині «отримали на горіхи» у місцевому готелі від гравців українського «Минаю». Шкода, 47-річний фахівець не потрапив під гарячу руку наших хлопців, інакше йому би точно як слід «вправили мізки»…

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