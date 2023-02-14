Футболісти українського клубу побили гравців російського «Шинника» на зборі в Туреччині

Напередодні у турецькому готелі Royal Seginus в Ларі сталася масова бійка за участю футболістів українського «Миная» та російського «Шинника», повідомляє Telegram-канал Baza.

Як інформує російське джерело, увечері кілька гравців закарпатського клубу підійшли до футболістів «Шинника», щоб з'ясувати, чому вони не протестують проти уряду та не виходять на майдани. Потім кілька українців (мабуть, взявши приклад з форварда «Шахтаря» Данила Сікана) підійшли до начальника ярославського клубу з вимогою заспівати гімн України. Функціонер російської команди на це відповів відмовою, але нібито запропонує вийти на вулицю, щоб розібратися віч-на-віч. Однак у бійку втрутилися співробітники готелю, і конфлікт вдалося врегулювати.

За кілька годин футболісти «Миная» опинилися в одному ліфті з футболістом «Шинника» і, попередньо уточнивши, чи розмовляє він російською, побили його. Коли ліфт приїхав на поверх, то там стояли гравці російського клубу, що спричинило масову бійку. У результаті співробітники готелю викликали поліцію та швидку допомогу. Після цього між гравцями та представниками клубів сталося ще кілька дрібних зіткнень.

Як повідомляє Telegram-канал «Мутко против», кілька гравців «Шинника» отримали серйозні травми. «Один з футболістів ярославської команди на умовах анонімності розповів, що у нападника Іллі Грузнова підозри на перелом ребер. Крім того, півзахисник ярославського клубу Дмитро Самойлов має підозри на перелом пальця. У вівторок, 14 лютого, гравці пройдуть медобстеження», — йдеться у повідомленні.

За словами одного з футболістів «Шинника», вже після бійки один зі співробітників штабу української команди попередив їх, що росіянам краще швидше виїхати з готелю. Тому що українці «налаштовані серйозно» і конфлікт може спалахнути з новою силою.

Поки що керівництво Royal Seginus прийняло рішення про те, що в готелі тепер на постійній основі чергують двоє співробітників поліції та додаткові наряди охорони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста з росії ліквідовано на війні в Україні.

Фото ФК «Минай»

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