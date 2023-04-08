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Спорт

У США 30-метрове дерево впало у натовп людей на турнірі з гольфу: відомі наслідки (відео)

13:17 8 квітня 2023
Дерево впало на глядачів у США

До трагічних наслідків ледь не призвела негода, що сталася під час турніру з гольфу серії The Masters у місті Огаста (штат Джорджія, США).

Змагання проходили під акомпанемент сильного вітру. Під час удару іспанця Серхіо Гарсії на 17-й лунці глядачі помітили, як почало кренитися та падати 30-метрове дерево, і кинулися врозтіч. На щастя, жертв вдалося уникнути, при цьому ніхто не отримав травм. Як повідомили організатори, від шквального вітру впали ще два дерева, але також без загрози безпеці глядачів та учасників турніру.

«Національний гольф-клуб Огасти підтверджує, що ніхто не постраждав під час падіння трьох дерев біля лунки № 17 через пориви вітру. Безпека та комфорт усіх, хто відвідує турніри серії Masters, будуть завжди у пріоритеті для нашого клубу, і ми продовжуватимемо стежити за погодою найближчими днями», — йдеться в офіційній заяві Національного гольф-клубу Огасти.

До речі, глядачі не лише уникнули травм, а й допомогли організаторам прибрати дерево, щоб змагання могли продовжитися наступного дня після інциденту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон Девід Рудіша вижив після падіння літака.

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