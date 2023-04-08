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Полийте цим настоєм томати та перець, і вже через 12 годин розсада почне товстіти, а врожай збиратимете тонами

14:35 8 квітня 2023
томати

Щоб влітку отримати багатий урожай томатів та перцю, рослини потрібно починати годувати ще на стадії розсади.

Автор YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендує підживлення на основі лаврового листа та лушпиння часнику.

Лавровий лист й лушпиння залити літром води кімнатної температури, настояти 12 годин.

Потім перебити блендером, процідити через сито.

У розчин додати 2 літри води. Разом вийшло 3 літри підгодівлі.


Тепер можна під корінь полити розсаду. Рослини перестануть витягуватися та стануть більш пружними.

Раніше ми розповідали, що потрібно додавати у лунку при посадці капусти, щоб качани виросли великими і міцними.

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