Полийте цим настоєм томати та перець, і вже через 12 годин розсада почне товстіти, а врожай збиратимете тонами

Щоб влітку отримати багатий урожай томатів та перцю, рослини потрібно починати годувати ще на стадії розсади.

Автор YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендує підживлення на основі лаврового листа та лушпиння часнику.

Лавровий лист й лушпиння залити літром води кімнатної температури, настояти 12 годин.

Потім перебити блендером, процідити через сито.

У розчин додати 2 літри води. Разом вийшло 3 літри підгодівлі.

Тепер можна під корінь полити розсаду. Рослини перестануть витягуватися та стануть більш пружними.

Раніше ми розповідали, що потрібно додавати у лунку при посадці капусти, щоб качани виросли великими і міцними.

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