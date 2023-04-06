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«Супернастій» для розсади: поливайте ним перці і томати, і через день їх стебла стануть товстими і міцними (відео)

17:15 6 квітня 2023
Овочі виростуть великими і міцними

Вправні українські городники знають, як слід підживлювати розсаду улюблених овочів, аби влітку отримати багатий врожай томатів і перцю. І якщо одні використовують для поливу розчин з додаванням гліцерину, то інші воліють геть обходитися без «хімії».

Наприклад, автор YouTube-каналу Поради біолога приготував підживлення на основі сирої картоплі та духмяного перцю горошком.

За його рецептом нарізана картопля зі шкіркою та кілька горошин перцю заливаються 1 літром води і настоюються протягом години-двох.

Після цього суміш перебивається у блендері і проціджується.

Отриманим розчином розсаду поливають під корінь раз на 25−30 днів.

Нагадаємо, що картопляне лушпиння теж можна використовувати як натуральне добриво — для ягідних кущів.

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