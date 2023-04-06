«Секретний» компонент: що додати в лунку при посадці капусти, щоб качани виросли великими та міцними (відео)

Для того щоб виростити міцні та здорові качани капусти, досить просто посадити овоч правильно, вважають досвідчені дачники-городники.

Під словом «правильно» вони розуміють внесення в лунку одного «секретного» компоненту, завдяки якому культура дасть якісний урожай.

До того ж, даний метод практично безкоштовний: допомогу нам надасть дуже поширений харчовий відхід.

Що потрібно покласти в лунку під час посадки капусти

Дуже непоганим варіантом може стати звичайна шкаралупа — цей засіб зарекомендувати себе з найкращого боку.

Варто відзначити, що введення в лунку шкаралупи здатне запобігти розвитку різних захворювань, до яких схильна капуста. Сам грунт стає більш пухким і родючим.

Також важливо пам'ятати, що яєчна шкаралупа є цінним джерелом багатьох мінералів.

Як правильно вносити добриво



Візьміть шкаралупу та подрібніть її. Якщо ви хочете, щоб засіб також захищав посадки і від шкідників, залишайте великі шматки.

Підживлення з'єднується з ґрунтом і відправляється в лунку. На кожен саджанець беремо по жмені шкаралупи.

Нагадаємо, раніше городники склали перелік найкращих народних засобів для підживлення розсади.

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