Піке «без проблем» віддав Шакірі повну опіку над дітьми

Стали відомі нові подробиці скандального розлучення Шакіри та Жерара Піке. Після оголошення про те, що колумбійська співачка з дітьми Сашею і Міланом буде жити в Маямі, з'явилася інформація щодо домовленостей про опіку. Видання People En Español повідомило, що футболіст погодився передати Шакірі повну опіку над дітьми ще до її переїзду з Барселони у Флориду.

«Для того, щоб співачка змогла покинути Барселону, їй довелося звернутися до свого колишнього партнера з проханням про повну опіку над їхніми дітьми, яке було надано без особливих проблем», — йдеться у публікації.

Звіт про домовленості щодо опіки з'явився після того, як стало відомо, що Жоан Піке, батько спортсмена і менеджер Inversiones BCN Two & Two SL, надіслав Шакірі лист про виселення, в якому попросив її покинути резиденцію в Барселоні до 30 квітня.

В той час як Шакіра розпочинає нове життя в Маямі, Піке після скандалу зі зрадою налаштований на серйозні стосунки з Кларою Чіа і, схоже, стає більш відвертим про свій невдалий шлюб зі співачкою.

«Отже, моя колишня — латиноамериканка… ви не уявляєте, що я отримав у соціальних мережах від її фанатів, — сказав він під час нещодавнього інтерв'ю Жерару Ромеро на YouTube. — У цих людей немає життя, і яке мені до них діло? Я ніколи їх не зустріну, вони як роботи, розумієте?»

На що Шакіра у Твіттері відповіла: «Пишаюся тим, що я латиноамериканка».

Нагадаємо, завдяки зраді чоловіка Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Тим часом зірка Голлівуду Різ Візерспун оголосила про розлучення з другим чоловіком.

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