Дражнять Шакіру? Піке та його нова пасія виклали в мережу «голе» фото з ліжка

35-річний ексфутболіст каталонської «Барселони» та збірної Іспанії Жерар Піке, який попрощався з футболом у листопаді 2022-го, продовжує розбурхувати громадськість після гучного розриву з поп-дівою Шакірою.

Титулований спортсмен, який виграв 37 трофеїв за кар'єру, нещодавно опублікував перше фото з новою пасією, 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті, але зупинятися на цьому не став. І ось уже в мережі «гуляє» фото парочки, яка обіймається в ліжку. Напевно, Піке разом із Марті хочуть ще більше роздратувати Шакіру, але при цьому можна з упевненістю сказати, що вони дійсно закохані та щасливі один із одним.

Ще більше колумбійську співачку може зачепити той факт, що нова пасія змогла сподобатися близьким та друзям Жерара і була прийнята ними з розкритими обіймами. А ось Шакіра, навпаки, не підтримувала стосунки ані з давніми друзями Піке, ані з дружинами одноклубників свого колишнього коханого, отримавши від них неприємне прізвисько «Леді бос». Водночас, джерело з оточення футболіста зазначає, що Клара — повна протилежність поп-діві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Піке відповів Шакірі, яка висміяла його в новій пісні.

Фото The Sun

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