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Шакіра «спустошена» через новий роман її колишнього чоловіка Жерара Піке — ЗМІ

22:00 9 січня 2023
Шакіра та Жерар Піке

Видання Page Six повідомляє, що відома співачка Шакіра, яка останнім часом відбивається від іспанської прокуратури, шокована після того, як її спостережливі шанувальники помітили нову дівчину її колишнього чоловіка — футболіста Жерара Піке, Клару Чіа Марті, на світлинах в інтерв'ю, яке він давав з дому ще у 2021 році. Знімки були зроблені в будинку, який він ділив із Шакірою, та вони нібито були «щасливі разом» в той час.

Джерело повідомило журналістам, що співачка хіта Hips Don't lie «спустошена, дізнавшись, що ця жінка явно відчувала себе як вдома в будинку, який вони ділили зі своїми дітьми».

«Шакіра була далеко, подорожуючи з дітьми, коли він проводив інтерв'ю, але вони все ще були разом в той час. Для неї боляче дізнатися, що цей роман тривав набагато довше, ніж вона собі уявляла», — додав інсайдер.

Піке й Шакіра оголосили про своє розставання у минулому році після 11 років спільного життя. Вони жили разом в Барселоні, Іспанія, протягом восьми років, але співачка та їхні діти повертаються назад до Майамі.

Шакіра описала розрив як «неймовірно важкий» у виданні Elle в жовтні 2022 року.

«Важко говорити про це, особливо тому, що я все ще переживаю це, і тому, що я в центрі уваги громадськості, і тому, що наше розставання не схоже на звичайне розставання», — сказала вона.

На початку 2023 року розлучення все ще у всіх на слуху. На Новий рік артистка написала англійською та іспанською мовами: «Навіть якщо наші рани все ще відкриті в цьому новому році, час має руки хірурга. Навіть якщо хтось нас зрадив, ми повинні продовжувати довіряти іншим».

Нагадаємо, що Шакіра й Піке досягли домовленості щодо опіки над двома дітьми.

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