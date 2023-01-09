Видання Page Six повідомляє, що відома співачка Шакіра, яка останнім часом відбивається від іспанської прокуратури, шокована після того, як її спостережливі шанувальники помітили нову дівчину її колишнього чоловіка — футболіста Жерара Піке, Клару Чіа Марті, на світлинах в інтерв'ю, яке він давав з дому ще у 2021 році. Знімки були зроблені в будинку, який він ділив із Шакірою, та вони нібито були «щасливі разом» в той час.

Джерело повідомило журналістам, що співачка хіта Hips Don't lie «спустошена, дізнавшись, що ця жінка явно відчувала себе як вдома в будинку, який вони ділили зі своїми дітьми».

«Шакіра була далеко, подорожуючи з дітьми, коли він проводив інтерв'ю, але вони все ще були разом в той час. Для неї боляче дізнатися, що цей роман тривав набагато довше, ніж вона собі уявляла», — додав інсайдер.

Піке й Шакіра оголосили про своє розставання у минулому році після 11 років спільного життя. Вони жили разом в Барселоні, Іспанія, протягом восьми років, але співачка та їхні діти повертаються назад до Майамі.

Шакіра описала розрив як «неймовірно важкий» у виданні Elle в жовтні 2022 року.

«Важко говорити про це, особливо тому, що я все ще переживаю це, і тому, що я в центрі уваги громадськості, і тому, що наше розставання не схоже на звичайне розставання», — сказала вона.

На початку 2023 року розлучення все ще у всіх на слуху. На Новий рік артистка написала англійською та іспанською мовами: «Навіть якщо наші рани все ще відкриті в цьому новому році, час має руки хірурга. Навіть якщо хтось нас зрадив, ми повинні продовжувати довіряти іншим».

Нагадаємо, що Шакіра й Піке досягли домовленості щодо опіки над двома дітьми.

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