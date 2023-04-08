Активність для Дів та поради рідних для Риб: жіночий гороскоп на тиждень з 10 по 16 квітня 2023 року

Наступного тижня, з 10 по 16 квітня 2023 року, зірки будуть прихильні не до всіх знаків Зодіаку, але озброївшись порадами астролога, можна постаратися будь-яку ситуацію обернути на благо, вважають астрологи.

Справа в тому, що з вівторка Венера перебуватиме у Близнюках, що є для неї невдалою позицією. Це означає, що ми будемо позбавлені її магічної енергетики. Залишатися щасливими у відносинах з другою половинкою, не прогаяти своє щастя, почуватися бадьорою та продуктивною допоможе жіночий гороскоп на тиждень з 10 по 16 квітня 2023 року. Його публікує сайт з гороскопами.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Щоб мінімізувати негативні енергетичні потоки, Овни-господині можуть зосередитися на очищенні житлового простору. Можна провести генеральне прибирання, розставити обереги, обкурити приміщення травами — все це допоможе відчути затишок та заспокоїтись. Проте все одно Венера у Близнюках будуватиме підступи, бо операції з грошима під забороною.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Непростий час Тельцям допоможе пережити позитивний настрій. Підтримуйте внутрішній настрій на належному рівні, і невдачі обійдуть вас. Світ відгукуватиметься на вашу думку про нього. Чим простіше ви дивитися на речі, тим краще. Також не варто перевантажувати себе як фізично, так і емоційно. Виконуйте лише необхідну роботу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Венера у вашому знаку ніяк не допоможе у подоланні перешкод. На жаль, доведеться розраховувати лише на себе. Чіткі цілі допоможуть не відволікатися на погане і другорядне. Тельцям не варто ставитись до грошей легковажно, навіть якщо доглянули для себе нову ексклюзивну штучку. І навпаки, накопичення фінансів у цей період допоможе багато собі дозволити в майбутньому.

Рак (22 червня — 22 липня)

З 10 по 16 квітня жінкам цього знака треба тримати рівновагу, щоби не запустити важливі сфери свого життя. Відносини хоч і не під загрозою, але й метеликів у животі зараз не варто очікувати. Весняна апатія, слабка Венера — це не те, що сприяє романтиці. Найбільш правильна стратегія для Раків — робити те, що вони добре вміють бути уважнішими до людей і думати раціонально.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левицям варто взяти під контроль свої емоції, відмовитись від висловлювання образ близьким людям, тоді тиждень пройде вдало. Багато чого, що зараз мучить ваше серце, насправді не матиме значення через кілька тижнів. Тому подумайте про поточні проблеми з майбутнього — це допоможе нейтралізувати їхню перебільшену важливість.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дуже активний тиждень чекає на Дів. Доведеться вирішувати багато питань одночасно. Частина з них стосуватиметься побуту, виховання дітей, а інші — вашої кар'єри. Але вам на допомогу прийде Меркурій, отже, всі ваші дії будуть продуктивними. Якщо залишиться вільний час, можна зайнятися творчістю, адже ваша уява зараз є максимально щедрою ідеями.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У Терезів можуть не залагодитися справи на роботі, тому потрібно бути уважними, щоб не допустити помилки. Перевіряйте всі документи і не соромтеся уточнювати побажання начальства. Зараз краще ні з ким не сваритись, ні з чужими людьми, ні з близькими. Це забере енергію, якої й так небагато. Складну роботу постарайтеся виконувати вранці, тому що надвечір увага може сильно знижуватися.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Жіноча планета Венера загострить у дамах цього знака емоційність, через що приймати вірні рішення стане складніше. Якщо намагатися плисти проти течії, то можна не тільки не досягти успіху, а й нажити собі нових проблем. З п'ятниці можна ходити на побачення — починається позитивний аспект планети кохання та Сатурна.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цілком вдалий тиждень чекає на жінок-Стрільців. Вдома все буде спокійно, у стосунках із коханим запанує повне порозуміння та довіра. Проте чужим людям надто довіряти не варто. Деякі мають проти вас цілком чіткі плани. Саме тому високий ризик заплутатися в ілюзіях, повірити у міраж, стати жертвою ошуканців. Рекомендується звести нанівець контакти з людьми, яких знаєте погано.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Секрет стабільності та благополуччя для вас зараз — це синиця в руці, а не журавель у небі. Направте всю енергію на заощадження того, що маєте. Починати нові складні справи необачно. Після того, як Венера перейде в більш вдале становище, ви зможете надолужити втрачене. А поки що є ризик переоцінити свої можливості.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Незважаючи на вашу природну потяг довіряти інтуїції, на тижні з 10 по 16 квітня вона буде дуже слабкою. Робіть ставку на логіку та здоровий підхід, не ризикуйте без потреби. Небесні світила можуть сильно похитнути впевненість Водоліїв у собі, змусивши їх втратити ґрунт під ногами. Але рефлексія до жодних цінних висновків зараз не призведе.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби можуть заплутатися у своїх відносинах із протилежною статтю. Розібратися їм допоможуть поради старших у сім'ї. Не варто ігнорувати бажання допомогти з боку батька чи матері. Якщо спиратиметеся тільки на себе, то створите ще більше проблем. Взагалі, підтримка рідних найближчим часом буде дуже важливою для вас.

А у фінансовому плані квітень має бути особливо прихильним до представників трьох знаків Зодіака.

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