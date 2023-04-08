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Жіноча збірна України обіграла Північну Македонію у плей-оф за вихід на гандбольний ЧС: відеоогляд матчу

21:45 8 квітня 2023
Жіноча збірна України з гандболу

У суботу, 8 квітня, жіноча збірна України з гандболу провела перший матч вирішального раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу. Підопічні Віталія Андронова зіграли на виїзді зі збірною Північної Македонії.

Плей-оф відбору на жіночий ЧС-2023 з гандболу

Північна Македонія — Україна — 22:24 (8:14, 13:10)

Наші дівчата чудово розпочали поєдинок, надійно діючи в захисті, і на перерву пішли із солідною перевагою — 14:8. Ось тільки у другому таймі господаркам вдалося перевернути гру та зрівняти рахунок — 16:16. Добре, що українська збірна вчасно зібралася й таки вирвала підсумкову перемогу — 24:22.

Найрезультативнішою у складі нашої команди стала Тетяна Смбатян (5 м'ячів), а у суперниць — Сара Рістовські (8 м'ячів).

Додамо, що матч-відповідь, номінально домашній для «жовто-синіх», пройде 11 квітня в угорській Кішварді. У разі успіху збірна України проб'ється до фінального турніру чемпіонату світу вперше з 2009 року. Найкращим же результатом на гандбольних мундіалях для наших дівчат є четверте місце у 2003-му — тоді у півфіналі «жовто-сині» поступилися майбутнім чемпіонкам француженкам (26:28), а в поєдинку за «бронзу» у результативному протистоянні програли Південній Кореї (29) :31).

Фото Facebook Федерації гандболу України

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