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З прицілом на відмінний врожай: використовуйте ці три підживлення, щоб розсада перців була міцною та сильною

14:51 9 квітня 2023
Перець

У період росту розсада вимагає особливого догляду — рослини потрібно підживлювати, щоб вони добре розвивалися. Досвідчені городники, зокрема, використовують розчин, зроблений на основі сирої картоплі.

Автори «Дачника» розповідають, як треба підживлювати розсаду перцю у період зростання до її висадки в грунт.

Перший раз рослини слід удобрити до пікірування — на цьому етапі розсаді потрібно багато азоту для нарощування зеленої маси та фосфору для активного росту коренів. У 5 літрах води потрібно розчинити 3 грами аміачної селітри та 12 грам суперфосфату. Полити рослину, коли на ній буде по 2−4 листочки.

Друге підживлення вносять через тиждень після пікірування перців — їм потрібен фосфор та калій. У 5 літрах води розчиняють 2 г аміачної селітри, 10 г сульфату калію і 20 г суперфосфату.

Втретє — перед висадкою в ґрунт. У 5 літрах води розчинити 0,5 літра деревної золи, це дозволить наситити рослину калієм.

Про ще шість «народних» підживлень для розсади читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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