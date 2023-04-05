Шість найкращих народних засобів для підживлення розсади: рецепти приготування

Навесні багато дачників висаджують розсаду. Для того, щоб вона добре росла її бажано підгодовувати, пише Telegram-канал «Дачник».

Кращі народні засоби для підживлення розсади

- Нашатирний спирт. Розчиніть 1 ч. л. нашатирного спирту в 10 л води, добре перемішайте і полийте під корінь.

- Яєчна шкаралупа. Візьміть шкаралупу 3−4 курячих яйця, залийте 3 л теплої води і поставте в темне місце на 3−4 дні. Настій стане каламутним та «ароматним». Розведіть його з водою 1:3 і полийте розсаду.

- Дріжджі. Залийте 100 г дріжджів 10 л води, додайте 2 ст. цукру та залиште на добу. Розведіть із водою 1:5 і полийте під корінь.

- Зола. Розчиніть у 10 л гарячої води ½ ст. золи, добу настоювати. Процидіть та полийте рослини.

- Бананова шкірка. Залийте шкірку 2−3 бананів (можна попередньо подрібнити) 3 л теплої води. Настоюйте шкурки 3 дні, потім процидіть і полийте рослини під корінь.

- Цибулине лушпиння. Знадобляться 2 склянки, щільно наповнених лушпинням цибулі. Залийте їх 2 л окропу та настоюйте близько 2 діб. Процидіть та розбавте водою 1:3.

Також дачники радять полив та підживлення розділити. Наприклад, увечері полити, а вранці підгодувати. Розсаду в ґрунті найкраще підгодовувати вранці у похмурий або хмарний день. Також не слід використовувати концентровані розчини добрив. Їх треба розбавляти, щоб не було опіків.

Занадто часті підживлення послаблюють рослини та знижують урожайність. Головне правило — краще не догодувати, ніж перегодувати. Слідкуйте за зовнішнім виглядом рослин. Якщо листя та стебла міцні, здорові, не поспішайте знову братися за препарати. А от якщо спостерігаються ознаки слабкості та в'янення, значить, час провести підживлення, наприклад:

- світлішає нижнє листя — брак азоту;

- листя жовтіє, сохнуть кінчики — нестача калію;

- тонкі пагони, листя фіолетового або блакитного відтінку — нестача фосфору.

Крім того, дачники радять не зберігати готові препарати, а для кожного підживлення робити свіжі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як доглядати за розсадою у відкритому ґрунті.

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