Восени 2022 року українські військові зробили спробу звільнити захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС, яку ті перетворили на військову базу. Операція не досягла успіху. Про це пише найвпливовіша британська газета The Times.

За даними видання, у ніч на 19 жовтня 2022 року близько 600 українських військовослужбовців на 30 катерах, озброєних великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 та протитанковими засобами, спробували висадитися на лівому березі Дніпра, де знаходиться ЗАЕС. Поки десант перетинав річку, українська артилерія обстрілювала позиції росіян, зокрема за допомогою ракетних систем HIMARS.

Київ офіційно не визнає спроби штурму найбільшої в Європі атомної електростанції. Проте журналісти The Times поговорили на умовах анонімності з представниками українського спецназу, військової розвідки та військово-морських сил. Ці джерела розповіли деякі деталі жовтневої операції.

На той момент російські війська утримували АЕС уже понад пів року. Вони використали територію станції для обстрілів українських міст на правому березі Дніпра, а також великого сталеливарного заводу у Нікополі.

«Ідея операції полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція», — заявив британським журналістам один із учасників десанту.

За його словами, росіяни «звели дуже щільну оборону, вони все замінували».

«Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягли танки та артилерію й почали обстрілювати нас прямо на воді. У результаті лише невеликій групі вдалося дістатися берега. Вони розпочали тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодару, але потім змушені були відступити», — розповів він The Times.

Журналісти зазначають, що через ризик витоку радіації подібна спроба силового штурму викликає питання навіть у українських чиновників. Глава українського «Енергоатому» Петро Котін заявив, що повернути ЗАЕС вийде, якщо українська армія зможе просунутися на південь у бік Криму та Мелітополя.

«Це єдиний варіант — без безпосереднього обстрілу станції, без прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі поруч із ядерними матеріалами», — сказав Котін.

Тим часом через брак кадрів на Запорізькій АЕС російські окупанти працевлаштовують туди осіб без відповідної освіти та стажу.

Фото: Вікіпедія

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