Окупанти працевлаштували на Запорізьку АЕС людей без освіти і досвіду, а у представників «росатому» термін контракту збіг, — Генштаб

Протягом 383-ї доби широкомасштабного вторгнення в Україну російський агресор все ще намагається концентруватися на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Одночасно, як повідомили у Генштабі ЗСУ, по мирних містах і селах було завдано 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, під час влучання по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області загинув місцевий мешканець, ще 5 мирних громадян отримали поранення. Є жертви і під час ракетного удару по школі в Авдіївці на Донеччині — там загинула місцева мешканка.

На Бахмутському напрямку атаки ворога було відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у самому Бахмуті. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів зазнали 6 населених пунктів Запорізької, 2 — Миколаївської, а також понад 30 — Херсонської.

Тим часом на захоплену ворогом територію Луганської області продовжують звозити на лікування поранених російських військових — на території Біловодської районної лікарні нині перебувають 150 найманців так званої ПВК «вагнер».

А в тимчасово захопленому росією місті Енергодар через брак кадрів на Запорізькій АЕС російські окупанти працевлаштували туди осіб без відповідної освіти та стажу, при цьому у російських представників «росатому» закінчився термін контракту. Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Втім, їм також відмовили у повернені до росії.

Нагадуємо, під час попереднього масштабного ракетного обстрілу території України обладнання Запорізької АЕС критично постраждало, станція опинилася на межі неконтрольованого викиду радіації.

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