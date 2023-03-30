Великдень без Папи Римського: Франциск екстрено госпіталізований та проведе у лікарні кілька днів

Увечері 29 березня пресслужба Ватикану повідомила, що Папа Римський був госпіталізований із респіраторною інфекцією. Франциск потребує кількох днів лікарняного догляду. Тому він проведе у клініці Джемеллі кілька днів. Про стан понтифіка нічого не повідомляється. Низка західних видань стверджує, що у Франциска тяжка легенева інфекція.

Останніми днями понтифік мав труднощі з диханням. Він зробив тест на ковід. Результат виявився негативним.

Госпіталізація Папи Римського на кілька днів означає, що він не зможе особисто провести службу з нагоди входу Господнього до Єрусалиму 2 квітня. Це свято католики називають ще Пальмовою неділею. У православних він відомий як Вербна неділя.

Меса з нагоди Пальмової неділі має велике значення у підготовці до Великодня. Є побоювання, що 86-річний Франциск не встигне виписатися з лікарні до 9 квітня. І весь тиждень, який передує цьому головному християнському святу, пройде у Ватикані без Папи Римського.

Під питанням тепер і візит Франциска до Угорщини, який заплановано на кінець квітня.

Госпіталізація понтифіка стала несподіваною. Вранці 29 березня він взяв участь у щотижневій аудієнції на площі Святого Петра і мав цілком здоровий вигляд.

Нагадаємо, у січні Франциск провів похорон свого попередника Бенедикта XVI, який став першим понтифіком за багато століть, який добровільно подав у відставку за станом здоров'я. Раніше Франциск говорив, що теж може піти зі своєї посади, якщо його здоров'я погіршиться.

Раніше Папа Римський Франциск в інтерв'ю журналістам заявив, що «Ватикан добре працює» над питанням війни в Україні. Таким чином він відповів на запитання щодо участі Святого Престолу у можливих переговорах.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram