«Я все ще живий»: Папа Римський пожартував, коли виписався з лікарні

Папа Римський виписався з лікарні в Римі та повернувся до Ватикану. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Франциск був екстрено госпіталізований 29 березня з респіраторною інфекцією. У нього було утруднене дихання. У римській клініці «Джемеллі» у 86-річного понтифіка діагностували бронхіт. Підозри на ковід не підтвердилися.

«Я все ще живий. Я не боюся», — з усмішкою сказав Франциск журналістам, виходячи з лікарні. Жарт був цілком доречним і вдалим, враховуючи, що виписка відбулася 1 квітня.

У Ватикані заявили, що під час лікування Папа Римський приймав антибіотики. Аналізи виявилися хорошими, тому лікарі ухвалили рішення про відправлення пацієнта додому.

Однак 2 квітня на месі з нагоди Пальмової неділі (Вербна неділя у православних) Франциск не був присутній. Поки не зрозуміло, чи зможе понтифік провести інші служби під час Страсного тижня, а також Великодню месу 9 квітня.

Страсний тиждень — найбільш напружений у календарі у католицьких священнослужителів. Багато служб бувають важкими у фізичному сенсі.

Нагадаємо, Франциск 2023 року відзначив 10-річчя свого перебування на Святому престолі. Протягом усього свого життя він стикався із серйозними проблемами зі здоров'ям. У віці 21 року йому видалили частину легені.

Останніми місяцями Франциска дуже турбує коліно, настільки, що він був змушений користуватися інвалідним кріслом. Однак це не заважало Папі Римському вести активну діяльність. У січні він брав участь у похороні свого попередника Бенедикта XVI. У лютому відвідав Демократичну Республіку Конго та Південний Судан.

Нагадаємо, що раніше Папа Франциск заявив: «Вражає жорстокість російських солдатів і найманців».

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