Пхнув жінку-арбітра у спину: відео підлого вчинку з чемпіонату України

Один із лідерів першої української ліги з футболу, житомирське «Полісся», невдало поновило сезон-2022/2023 після тривалої зимової перерви.

Підопічні Юрія Калитвинцева приймали на своєму полі запорізький «Металург». Швидко відкривши рахунок у матчі після влучного удару ексфорварда збірної України Будківського, житомиряни спочатку дозволили супернику зрівняти рахунок, а після перерви й вийти вперед. Емоції в поєдинку досягли свого апогею на останніх хвилинах — жінка-арбітр Софія Причина не призначила пенальті у ворота гостей, що викликало у господарів невдоволення, а захисник «Полісся» Вадим Червак з сієї сили двома руками штовхнув рефері в спину.

Скандальний епізод із вилученням (дивитися з 2:04:26)

Примітно, що за матчем, у якому житомирський клуб зрештою поступився — 1:2, з трибуни уважно спостерігав чемпіон світу з боксу у суперважкому дивізіоні Олександр Усик, який саме у складі «Полісся» дебютував у великому футболі. Щоправда, такий вчинок свого партнера по команді він навряд чи оцінить…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Сирії заробив довічну дискваліфікацію за те, що бив арбітра ногами та плюнув йому в обличчя.

Фото ФК «Полісся»

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