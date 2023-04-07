Відомому «медведчуківському» політологу інкримінують держзраду

Рік тому близький до кума путіна політтехнолог Віктор Погребинський отримав підозру у держзраді, а цього року повідомлено про підозру ще одному «політологу Медведчука» — Олександру Лазарєву.

Як повідомляють в СБУ, українська спецслужба зібрала доказову базу на прокремлівського політолога, який наразі переховується у Криму.

«Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Для цього був частим «гостем» в ефірах підсанкційних каналів «Наш», «Zik», «NewsOne», «112» і «russia today». У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику москви і називав бойові дії на сході України «громадянською війною», — йдеться у повідомленні.

Після початку широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року він приховано виїхав за кордон, згодом прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення «гауляйтера» Аксьонова

Лазарєву повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В Офісі генпрокурора додали, що підозрюваний у своїх публікаціях та виступах поширював російські наративи про «нацизм в Україні», пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави, а також переконував свою аудиторію у помилковості зовнішньої політики України, орієнтованої на євроінтеграцію.

«Своїми діями політолог вчинив шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України, надавши допомогу представникам рф в проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері», — додали в ОГ.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ показала готель на Львівщині, який незаконно збудувала дружина Медведчука Оксана Марченко. Нерухомість була заарештована судом.

Фото СБУ

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