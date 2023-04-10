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Тейлор Свіфт знову вільна: поп-діва розлучилася з актором Джо Елвіном після 6-річного роману

21:30 10 квітня 2023
Співачка Тейлор Свіфт та актор Джо Елвін

Відома американська співачка Тейлор Свіфт несподівано для мільйонів шанувальників розірвала стосунки зі своїм нареченим, актором Джо Елвіном. Вони зустрічалися шість років. Про кохання до Елвіна 33-річна Свіфт написала пісню Lavender Haze, яка стала суперхітом. Ще недавно закохані не відривали один від одного поглядів на церемонії вручення премії «Греммі»…

І ось Тейлор вирушила в турне. Шанувальники звернули увагу, що Елвіна не було на жодному з її концертів. Усі вважали, що це пов'язано з напруженим робочим графіком 33-річного актора. Виявилося, що все набагато серйозніше.

Як повідомляє британська газета The Daily Mail, Тейлор і Джо ухвалили рішення про розрив заручин кілька тижнів тому. Вони дійшли висновку, що їм не судилося бути разом усе життя.

«Обійшлося без драми. Стосунки просто добігли кінця і вичерпали самі себе, тому Джо і не був помічений на жодному з її шоу», — заявив виданню інсайдер.

Елвін поповнив список «колишніх», а їх в особистому житті співачки було чимало. Ось тільки чотири імені — британський актор Том Гіддлстон, співак Гаррі Стайлз, діджей Келвін Гарріс, зірка Голлівуду Джейк Джилленхол.

Нагадаємо, що Тейлор Свіфт і Ріта Ора вразили шанувальників відвертим вбранням на церемонії вручення нагород MTV EMA.

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