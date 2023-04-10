Тейлор Свіфт знову вільна: поп-діва розлучилася з актором Джо Елвіном після 6-річного роману

Відома американська співачка Тейлор Свіфт несподівано для мільйонів шанувальників розірвала стосунки зі своїм нареченим, актором Джо Елвіном. Вони зустрічалися шість років. Про кохання до Елвіна 33-річна Свіфт написала пісню Lavender Haze, яка стала суперхітом. Ще недавно закохані не відривали один від одного поглядів на церемонії вручення премії «Греммі»…

І ось Тейлор вирушила в турне. Шанувальники звернули увагу, що Елвіна не було на жодному з її концертів. Усі вважали, що це пов'язано з напруженим робочим графіком 33-річного актора. Виявилося, що все набагато серйозніше.

Як повідомляє британська газета The Daily Mail, Тейлор і Джо ухвалили рішення про розрив заручин кілька тижнів тому. Вони дійшли висновку, що їм не судилося бути разом усе життя.

«Обійшлося без драми. Стосунки просто добігли кінця і вичерпали самі себе, тому Джо і не був помічений на жодному з її шоу», — заявив виданню інсайдер.

Елвін поповнив список «колишніх», а їх в особистому житті співачки було чимало. Ось тільки чотири імені — британський актор Том Гіддлстон, співак Гаррі Стайлз, діджей Келвін Гарріс, зірка Голлівуду Джейк Джилленхол.

Нагадаємо, що Тейлор Свіфт і Ріта Ора вразили шанувальників відвертим вбранням на церемонії вручення нагород MTV EMA.

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