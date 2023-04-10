37.22 / 37.89 40.28 / 41.07
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Забирав у воїнів ЗСУ бойові доплати: під Одесою відправили під варту жадібного чиновника

12:35 10 квітня 2023
суд

Командир підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині отримав підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців частини коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

Про це йдеться на сайті ДБР.

У разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Заводський районний суд м. Миколаєва обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Львові винесено судовий вирок лікарці, яка вимагала від пораненого бійця 8 тисяч доларів за встановлення групи інвалідності.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова з чоловіком

Пугачова та Галкін готуються до від’їзду з Ізраїлю: названо причину

Земляний Собака

Дівам — важливі рішення, Скорпіонам — прилив життєвих сил, Водоліям — грошові надходження: гороскоп на день Земляного Собаки 10 квітня

томати

Полийте цим настоєм томати та перець, і вже через 12 годин розсада почне товстіти, а врожай збиратимете тонами

Водійські права

У Раді планують зробити обов'язковим переоформлення всіх посвідчень водія в Україні: що пропонують

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту