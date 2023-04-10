Забирав у воїнів ЗСУ бойові доплати: під Одесою відправили під варту жадібного чиновника
Командир підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині отримав підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців частини коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.
Про це йдеться на сайті ДБР.
У разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.
Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426−1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Заводський районний суд м. Миколаєва обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, у Львові винесено судовий вирок лікарці, яка вимагала від пораненого бійця 8 тисяч доларів за встановлення групи інвалідності.35
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