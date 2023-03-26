Вимагала від пораненого бійця 8 тисяч доларів: суд виніс вирок лікарці зі Львова

У Львові, де нещодавно медсестру за відмову їхати на фронт покарали штрафом, винесено судовий вирок лікарці. Так, Сихівський районний суд визнав її винною у зловживанні впливом. Про це «ФАКТАМ» стало відомо з опублікованого вироку в Реєстрі судових рішень.

З матеріалів справи відомо, що жінка працювала на посаді лікарки-рентгенолога у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Ю. Липи, пацієнтами якого часто були бійці АТО та ООС. У 2020 році, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, під час особистої зустрічі з учасником АТО лікарка заявила, що він має сплатити 10 тисяч доларів. За це обіцяла вплинути на рішення Регіональної військово-лікарської комісії та медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення III групи інвалідності у зв`язку із захворюванням, пов`язаним із захистом Батьківщини. У травні 2021 року жінка повторно висловила воїну вимогу про необхідність надання їй неправомірної вигоди. Невдовзі зменшила «таксу» до 8 тисяч доларів. Боєць погодився, передавши інформацію у відповідні органи, й сторони домовились про зустріч. Лікарку взяли «на гарячому».

В судовому засіданні обвинувачена не признала вину, від показань відмовилась, просила її виправдати у зв`язку із відсутністю доказів її винуватості. Проте у суддів доказів її вини було достатньо.

Заслухали служителі Феміди й військовослужбовця. Він розповів, що у 2014 році на передовій отримав контузію. Надалі лікувався, а у 2015 році отримав III групу інвалідності, у зв`язку із захворюванням, пов`язаним з проходженням військової служби, на 1 рік. Через рік він проходив перекомісію й III групу інвалідності було продовжено ще на рік. Лікувався в Харкові, Києві, Ірпені, а згодом у Львові…

Лікарку визнали винуватою у скоєнні злочину й призначили 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вона має повернути до державного бюджету України 10 468 грн витрат на залучення експертів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як чиновники Міноборони заробляли на переправці ухилянтів за кордон. Також СБУ викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби, який налагодив схему систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

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