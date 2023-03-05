Військовим можуть повернути доплати у розмірі 30 тисяч грн: що відомо

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 9071, яким пропонується повернути військовим скасовану грошову винагороду у розмірі 30 тис грн.

Про це пише «Соціалка».

Як відомо, з 1 лютого було суттєво скорочено виплати додаткової винагороди військовим. Її почали виплачувати тільки тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями).

Автори законопроєкту вважають, що така зміна порядку і розмірів виплат негативно впливає на бойовий дух армії та, як наслідок, на обороноздатність держави.

На період дії воєнного стану пропонується повернути військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, а також поліцейським щомісячну додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн не залежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

При цьому виплата додаткової винагороди до 100 тис. грн для осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях, має зберігатися, як і зараз.

З метою забезпечення збалансованості видатків Держбюджету документом також пропонується встановити «стелю» заробітної плати працівникам бюджетних установ. Вона повинна не перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року (тобто максимум 67 тис. грн).

Вказана «стеля» застосовуватиметься, зокрема, при нарахуванні заробітної плати народним депутатам, членам Кабміну, прокурорам, працівникам, службовим та посадовим особам Нацбанку, а також іншим службовим та посадовим особам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами.

Якщо закон ухвалять, то він буде діяти з 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, з 1 березня понад 10,5 млн українських пенсіонерів отримають проіндексовані пенсійні виплати. Про те, кому підвищенні виплати не надійдуть, у матеріалі «ФАКТІВ».

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