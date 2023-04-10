«Чи зможемо ми коли-небудь виглядати так до біса добре»: Джей Ло зачарувала світлиною у білих стрінгах

Дженніфер Лопес не жартує, коли справа доходить до підтримки здорового способу життя. Голлівудська зірка закликає своїх шанувальників і прихильників приділити трохи часу собі, ділиться простими та ефективними оздоровчими порадами, а також виглядає сяючою, позуючи топлес у новій фотосесії, пише hola.

«Це Національний місяць боротьби зі стресом, і ми хочемо нагадати вам, як важливо приділяти час турботі про себе. Виділений час для вас кожен день допомагає вашому психічному здоров'ю та загальному благополуччю», — написано на сторінці б'юті-бренда Джей Ло в соціальних мережах.

Виконавиця позувала в білих стрінгах і з м'яким макіяжем, що підкреслює її найкращі якості.

«Догляд за собою дуже важливий. Дякую за нагадування», «Цікаво, чи зможемо ми коли-небудь виглядати так до біса добре», — не стримували емоцій фоловери зірки.

Дженніфер перерахувала найважливіші частини своєї щоденної рутини, які включають щоденний догляд за шкірою, заняття спортом, проведення часу з близькими, підживлення організму, заняття творчістю. Вона також запитала своїх шанувальників про те, як вони займаються собою.

Нагадаємо, Дженіфер Лопес показала свою улюблену вправу «берпі», що допомагає спалювати калорії та підвищує витривалість.

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