Щодня прокидається о 4:45 ранку: Дженніфер Лопес розкрила секрет своєї ідеальної форми

53-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес наполегливо займається фітнесом і стежить за фігурою. Тепер вона розкрила деякі дивовижні подробиці. За її словами, її день вже зранку починається з першої зарядки. Вона щодня тренується не лише для того, щоб гарно виглядати на червоних доріжках, але й для того, щоб добре себе почувати.

Вправи для тіла допомагають їй підтримувати позитивний психологічний настрій, пояснила вона в інтерв'ю Us Weekly.

«Не секрет, що фітнес є дуже важливою частиною мого життя, — сказала дружина Бена Аффлека і мати 15-річних близнюків Макса та Емми. — Я думаю, що існує позитивна кореляція між фізичними вправами і психічним здоров'ям. Коли ви знаходите хороший баланс через рішучість і зосередженість, ви автоматично підштовхуєте себе до того, щоб бути кращою версією себе».

Відомо, що задля фізичних вправ суперзірка прокидається о 4:45 ранку — незалежно від того, який у неї щільний графік.

«Я намагаюся робити правильний вибір і керувати своїм часом», — пояснює вона.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес перетворила життя Бена Аффлека на кошмар — вже рік вона ніяк не може обрати будинок своєї мрії.

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