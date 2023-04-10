«Сильна злість»: співачка ROXOLANA розповіла про зміни у житті

Популярна співачка ROXOLANA, яку пропонують до складу Національного журі «Євробачення-2023», відверто розповіла про великі втрати та особисті зміни під час повномасштабного вторгнення. У програмі «Муз оборона» виконавиця згадала перші місяці війни і смерть близького друга.

Про початок великої війни співачка ROXOLANA дізналася у потязі — вона разом із командою їхала до Львова, де мала давати концерт. Оскільки родина виконавиці має будинок на заході країни, вона вирішила залишитися там.

— Ми одразу поїхали купувати продукти, адже знали, що багато людей із центру та сходу України їхатимуть на захід, — розповіла ROXOLANA. — Тоді ж вирішили зробити так званий перевалковий пункт у себе вдома. В якийсь момент у нас жили 24 людини з їхніми тваринами. Постійно відбувалася ротація людей. Тому ми намагалися завжди мати запас продуктів і необхідних у побуті речей. Крім того, в перші дні ми їздили сортувати волонтерську допомогу, плели сітки, робили, що могли.

ROXOLANA пригадала, що першою піснею, яку вона написала під час повномасштабного вторгнення, була «Не бійся», а поштовхом до її створення стала трагедія, яка трапилася з її командою.

— Коли сталася трагедія у Вінниці в Будинку офіцерів, половина моєї команди перебувала в готелі, а друга половина — неподалік від цього місця, — сказала співачка. — Вони тільки приїхали, вийшли з автобуса, й сталося два вибухи. Женя Коваленко, наш звукорежисер, на жаль, загинув. Андрію Морозу потрапив уламок у спину, але йому дуже пощастило, що не заділо нічого важливого — він зараз на реабілітації. Після цього інциденту я відчувала сильну злість.

Євген Коваленко загинув під час ракетного обстрілу Будинку офіцерів у Вінниці

Тоді команда ROXOLANA скасувала всі концерти і не могла збагнути, що робити далі. На допомогу прийшла мати загиблого звукорежисера.

— Вона сказала: «Якщо ви зупинитесь і припините робити свою справу — вважайте, що його смерть була марною», а ще те, що її ніхто не зламає, — згадала виконавиця. — Тоді я зрозуміла — щось змінилося, а щось ні, тому що ми не зламалися і не зупинилися…

За цей рік я точно змінилася — я це відчуваю! Я зрозуміла, які поруч зі мною є люди, наскільки ми єдині, що є люди, які готові підтримати, навіть коли здається, що поруч нікого немає. Точно є переоцінка цінностей і вдячність! Я знаю, що перемога буде, я знаю, що ми до неї йдемо, але я не ставлю собі дати.

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