Ще довго будемо у складній депресії: відома актриса зізналася у своїх страхах

Популярна українська акторка Ірма Вітовська, яка напередодні війни знялася у фільмі «Найкращі вихідні», розповіла, як готувалася до великої війни та яким бачить майбутнє України після перемоги. В інтерв’ю програмі «Точка опори» Ірма зізналася, що давно вже очікувала повномасштабного вторгнення росії в Україну. Перші «дзвіночки» артистка чула ще у 2009 році, а тому, як тільки у новинах почали з’являтися можливі дати наступу, Вітовська пішла на тренінг.

«Він мені насамперед допоміг тим, що я усвідомлювала — не можна було їхати в приміську зону, — сказала Ірма. — Я пам’ятала, що, коли йде окупація, не можна їхати у передмістя. Ця війна схожа на середньовічні облоги замків… Буду чесною, я не мала ілюзій. 2022 рік для мене був дуже насторожуючим, адже у 1922 році був створений радянський союз. А отже втратити таку можливість росіянам не можна було. Війна 2014 року була очікуваною, ця теж — вони готувалися з 90-х років. Вони готувалися будь-яким способом Україну не відпустити у вільне плавання, бо без України немає росії — про це ще Ленін казав».

Крім того, артистка згадала російську кінострічку, у якій було попередження українцям.

«У 2009 році зальотна компанія із кацапії знімала тут, на Андріївському узвозі, фільм „Біла гвардія“, де була фраза: „Надо будет пол Украины вырезать — вырежем“, — згадала акторка. - І було зрозуміло, що меседж іде до нас. Це якраз було після Грузії. І тоді пішло зображення українця як зрадника, колаборанта, якогось недолугого, продажного і взагалі недолюдини».

За словами Ірми Вітовської — поки в росії діє стара влада, освіта та переважають усталені погляди, змін не буде. Тому українцям сьогодні необхідно вигравати не лише війну, а й відстоювати і популяризувати наше минуле. Бо навіть після перемоги у нас буде чимало інших проблем.

«Я реально скажу, що після перемоги ми ще довго будемо у дуже складній депресії, — сказала Ірма. — Не лише тому, що для нас відкриються страшні картинки і історії — ми вже бачимо, що відбувається з Маріуполем, а скільки всього ще не знаємо. Відкриються старі секрети і страшні таємниці Донецької та Луганської областей, Криму. Чесно, особисто для мене перемога — це розвал росії. За таких подій, як би важко нам не було, ми зрозуміємо, що нарешті ця війна, тисячолітня історія ґвалтування, винищення, закінчиться».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» співачка та акторка Віра Кекелія розповіла про свої страхи.

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