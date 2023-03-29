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Шоу-бізнес

«Знову на дроті»: після хвороби Вірка Сердючка повертається до гастролей

16:30 29 березня 2023
Вірка Сердючка

Популярний артист Андрій Данилко, якого глядачі хочуть бачити у кріслі тренера «Голосу країни», на початку березня призупинив свою гастрольну діяльність. Під час концертів в Іспанії у Андрія на тлі ларингіту, стався крововилив у голосову зв'язку. Лікарі заборонили йому виступати до повного одужання. Артисту довелося скасувати шоу Верки Сердючки у Європі. Але вже з середини квітня артист повертається до програми туру. Про це Данилко написав на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Скучили за Сердючкою? — звернувся Данилко до шанувальників. — Вона знову на дроті. Вони з мамою здорові, бадьорі, сповнені сил та активно готуються до туру містами США і Канади. І сидячи на валізах, хочуть подякувати кожному з вас за хвилювання та турботу. І, звісно, передають низький уклін та побажання суперсили хлопцям та дівчатам на передовій. А всім українцям, що розкидані по світу, — витримки та любові».

Артист обіцяє незабаром «запалити» на заокеанських сценах. Сердючка запланувала шоу у Маямі, Чикаго, Нью-Йорку, Торонто та Лос-Анджелесі.

«Все це задля нашої спільної мети — перемоги, — написав артист. — Та нагадають всім, що українці незламні! Святкуватимемо гуртом те, чого так бояться рашисти? Make It Rain Champagne може стати чудовим саундтреком цієї щасливої миті».

Раніше «ФАКТИ» писали, як українці тролять у мережі співачку-зрадницю Ані Лорак.

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