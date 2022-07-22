ROXOLANA після ракетного обстрілу Вінниці випустила пісню «Не бійся»

За тиждень після ракетного обстрілу по Вінниці співачка ROXOLANA випустила пісню, в якій закликала українців не боятися та вірити в перемогу України.

Пісню «Не бійся» співачка написала у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, але тоді так і не наважилася її випустити. За словами ROXOLANA, їй здавалося, що в такі важкі часи люди потребують бадьоріших і життєрадісніших композицій. Але ракетний обстріл Вінниці змінив її ставлення до власної пісні.

«14 липня наша команда планувала виступити у Вінниці, але російські ракети потрапили по центру міста та забрали життя кількох десятків людей, серед яких був чудовий хлопець Женя Коваленко, помічник нашого звукорежисера, який об'їздив з нами пів України у благодійному турі „Тримайся“. Так, поки ми скасували концерти, адже частина нашої команди ще потребує лікування, але ми не зупиняємось. Пісня „Не бійся“ саме про це. Я дописала її і таки наважилася випустити, адже ми повинні вірити в себе, в Україну та в нашу перемогу, незважаючи ні на що. Щодня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів та побратимів. У такі моменти хочеться опустити руки та зупинитися. Зізнаюся, так було і в перші дні після теракту у Вінниці. Ми не розуміли, як зможемо далі продовжувати свою справу. Але це саме те, чого досягає росія, коли випускає свої ракети. Щоби ми всі боялися. У такі моменти слід пам'ятати, що ми не самотні. Не треба боятися. Ми всі разом, піднімаємося, беремо свободу в кулак та йдемо до перемоги», — сказала ROXOLANA.

Лірик-відео до пісні авторка створила сама. У його останніх кадрах можна побачити імена українців, які загинули внаслідок ракетних ударів, завданих росіянами по Вінниці 14 липня 2022 року.

Обкладинкою до треку стало фото, зроблене звукорежисером туру «Тримайся» Андрій Єреденко у зруйнованому Будинку офіцерів у день теракту.

Під час удару по Вінниці також постраждали колеги з команди Олі Цибульської. Олег Скрипка дивом врятувався, спізнившись на зустріч.

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