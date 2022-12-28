Потап і Настя Каменських вперше після чуток про розлучення разом з’явились на публіці

Продюсер та шоумен Потап і Настя Каменських, які спровокували чутки про розлучення, вперше за довгий час разом з’явилися на публіці. Зіркове подружжя відвідало різдвяну вечірку друзів і тим самим розвіяли домисли про проблеми у стосунках.

На відео, яким поділилася подруга пари Христина в Інстаграм, Потап і Настя гарно проводили час, обіймалися, співали українські пісні. Особливо публіку розчулило виконання легендарної «Червоної рути». Судячи з опублікованих кадрів, у зірковій родині панують гармонія та любов.

Однак, на сторінках Потапа і Насті давно немає спільних фото та розповідей одне про одного. Артисти не коментують особисте життя.

Нещодавно Каменських опублікувала чергове фото, на якому прихильники розгледіли відсутність каблучки та припустили, що зірки могли розлучитися.

Раніше Насті довелося спростовувати чутки про чергову вагітність.

Нагадаємо, Потап і Настя зіграли розкішне весілля травні 2019 року під Києвом. Захід тримали у режимі секретності аж до початку церемонії.

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