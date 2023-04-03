«Тобі пора вже…»: Настя Каменських пояснила, чому її дратують запитання про вагітність

Українська співачка, яка нещодавно зізналась, що втратила голос через новоутворення на голосових зв’язках, поділилась своїми планами щодо материнства.

«Що ж це запитання про вагітність постійно задають всім і завжди? — зізналась артистка в інтерв’ю viva. — Коли з'явиться дитина, коли зародиться нове життя — це особисте питання кожної сім'ї, і його мають вирішувати між собою тільки майбутні мама і тато. Аж ніяк не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт: „Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя?“ Це я не тільки про себе кажу, а і про різних жінок, бо багато чого чую і бачу».

За словами Насті Каменських, яка вже у шлюбі з Потапом майже чотири роки, у кожного свій шлях і час.

«Станеться, коли станеться. Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує. Дитина — це нова історія в житті кожної жінки. А для кожної історії є свій час».

Нагадаємо, Потап після обвинувачень у зраді прокоментував чутки про розлучення.

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