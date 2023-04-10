Люта хвороба позбавила Анастасію Приходько слуху
Українська співачка Анастасія Приходько, яка раніше дорікала Потапу та іншим чоловікам, які перебувають за кордоном під час війни, має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це вона розповіла в інстаграмі. Два місяці тому артистка втратила слух і ніяк не може його відновити, зверталась вже до професіоналів і навіть спробувала методи народної медицини. Та поки все марно.
«Я дуже сильно перехворіла, і ускладнення вже два місяці. Найголовніше для музиканта — слух. Але, на жаль, нічого не змінюється… Вперше ходила на „зозулю“. Це просто жах! Але слух не повертається…», — зізналась Приходько.
Вона досі не може отримати точної відповіді, яка хвороба дала такі наслідки. Проте знає, що це точно не коронавірус. Три тести показали негативний результат.
«Дексамітазон і всі можливі ліки протягом двох місяців не дають нічого! Головне, на корону здавала три рази, і це не вона! Якась люта хвороба мене наздогнала», — поділилася артистка.
Раніше Настя Каменських розповіла, що втратила голос через проблеми з голосовими зв'язками. Лікарі виявили якесь новоутворення. Після курсу процедур артистка вже пробувала співати.
Фото instagram.com/prykhodko_official120
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