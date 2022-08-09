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Шоу-бізнес

«Штрикала його і штрикатиму»: Приходько знову «наїхала» на Потапа

20:17 9 серпня 2022
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка раніше різко висловилася про повернення в Україну Світлани Лободи, в новому інтерв'ю знову зачепила Олексія Потапенка (Потап). За її словами, до цього артиста в неї особлива «любов».

В інтерв'ю Аліні Доротюк Приходько сказала, що до нього, як і до інших артистів, є питання. Це стосується тих, хто гастролює за кордоном, та тих, хто виступає в Україні. Конкретних імен Анастасія називати не стала.

«До багатьох є питання. До багатьох, які тут, є питання. У мене давня „любов“ з Потапом. Про це всі знають. Я його не люблю. Я його „штрикаю“ і буду „штрикати“, тому що він мене бісить своєю поведінкою. Я його „штрикала“ ще на початку війни у 2014 році», — сказала Анастасія Приходько.

Водночас співачка каже, що зараз не час з'ясовувати стосунки. Але цим питанням обов'язково варто зайнятися після закінчення війни.

«Розбірки з піснями та танцями будуть потім», — сказала артистка.

Анастасія разом із трьома дітьми 26 квітня повернулася до свого будинку під Києвом.

Артистка серйозно готується до непростої зими. Вона робить домашні заготівлі, консервацію та закуповує продукти. Виїжджати із країни співачка не збирається.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько обізвала Потапа гі*ном. Шоумен дипломатично відповів.

Під час війни Анастасія Приходько випустила кліп «Степом».

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