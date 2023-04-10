Тіна Кароль знову підігріла чутки про роман з Даном Баланом

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка зробила несподіваний подарунок своєму другові Даніелю Салему, знову підігріла чутки про роман з Даном Баланом.

Нещодавно Тіна Кароль виступала в Молдові. Концерт відвідала мама Дана Балана — Людмила. Тіна зі сцени зробила комплімент жінці, а та подарувала їй букет в жовто-блакитних кольорах.

Також Тіна назвала Дана Балана найкращим чоловіком у світі. Після її сина, звісно.

«Ну і красень, найкращий чоловік у світі після сина… Мама Люда, мама Дана Балана сьогодні в залі. Людмило, ви красива, надихаєте. Ви народили красеня — благородного, чесного! Браво!» — сказала Тіна.

Нагадаємо, зіркам приписували романтичні стосунки під час їхньої участі в «Голосі країни». Тоді артисти підігрували чуткам, не спростовували і не підтверджували здогадки прихильників.

Зрештою, Тіна в одному з інтерв’ю зізналася, що їх пов’язують дійсно дуже близькі стосунки, але дружні. Вона запевняла, що головним чоловіком в її житті залишається син Веніамін.

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