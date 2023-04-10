Україна повернула ще 24 дитини, яких утримував ворог

В Україну повернулись ще 24 дитини, яких з початку вторгнення депортувала росія. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

«Ще двадцять чотири дитини з Херсонщини — нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити приємні подарунки» , — написав Прокудін.

Також він зазначив, що в полоні росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

«Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими» , — додав голова Херсонської ОВА.

Волонтери розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.

Раніше в Україну повернулися ще 17 дітей, яких росія депортувала на свої території під час окупації Харківської та Херсонської областей.

Слід нагадати, що ворог вкрав та вивіз з України майже 4400 дітей-сиріт.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний суд в Гаазі видав ордери на арешт президента рф путіна та уповноваженої президента рф у справах дитини львової-бєлової.

Главу кремля та дитячу омбудсменку підозрюють у скоєнні воєнного злочину — незаконній депортації дітей з окупованих районів України до російської федерації.

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