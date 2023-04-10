Зірка Голлівуду Раян Рейнольдс перевозить дружину та дітей із сонячної Каліфорнії до села в Уельсі

Популярний актор Раян Рейнольдс, схоже, має намір остаточно осісти у Британії. Зірка Голлівуду на початку квітня придбав будинок у селі Марфорд в Уельсі, виклавши за нього 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (майже 2 млн доларів). Це була найдорожча нерухомість в окрузі.

За цей будинок в англійському селі Марфорд Раян Рейнольдс виклав майже 2 млн доларів

Тепер у жителів Марфорда тільки й розмов, що про нових сусідів. Адже вони чекають на переїзд не лише зірки «Дедпула» та десятків інших популярних фільмів, а і його дружини — красуні Блейк Лайвлі. Нагадаємо, популярна актриса на початку року народила доньку. І це вже четверта дочка у зірковому сімействі.

То що ж підштовхнуло голлівудську пару змінити сонячну Каліфорнію на тихий Уельс? Усьому виною футбол. Не американський, а класичний, європейський. Восени 2020 року Рейнольдс разом з актором Робом Макелхенні придбав футбольний клуб у містечку Рексем, неподалік якого знаходиться Марфорд.

Команда так і називається — «Рексем». Спочатку ніхто не вірив, що Раян серйозно захопиться футболом. Проте Рейнольдс та його партнер почали вкладати гроші у клуб. На його придбання актори витратили 10 млн фунтів (майже 14 млн доларів на той момент). І вже вклали приблизно стільки ж у реконструкцію стадіону та придбання нових гравців.

Нещодавно «Рексем» ледь не сотворив диво. Команда могла пробитися до тих, хто бореться за Кубок Англії. Фото та відео тріумфатора Рейнольдса на трибуні облетіли весь світ.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі на футбольному матчі

Раян і Роб не приховують, що мають намір і надалі інвестувати у «Рексем». У них амбітний план — за кілька років вивести команду до Прем'єр-ліги.

Лайвлі спочатку з іронією ставилася до нового захоплення чоловіка. Однак у березні актриса разом із дітьми прилетіла до Уельсу. На трибуні вже сиділа вся зіркова родина. Схоже, футбол захопив і Лайвлі.

У березні в Уельсі побувало все сімейство Раяна Рейнольдса

Гроші на розвиток «Рексему» та купівлю будинку в Уельсі подружжя має. У березні Рейнольдс продав акції мобільного зв'язку Mint Mobile. Загальна сума угоди становила 1,35 мільярда доларів. Скільки заробив на ній Раян, достеменно не відомо. Британські ЗМІ оцінюють його капітал у 150−160 млн доларів.

Дохід актору, окрім гонорарів за зйомки у блокбастерах, приносить ще й алкогольний бізнес. Рейнольдс є власником компанії, що робить джин під маркою Aviation American Gin.

Тим часом попзірка Шакіра після скандального розлучення з футболістом Жераром Піке перебирається жити з дітьми з Барселони до Маямі.

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