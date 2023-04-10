Триває чотириста одинадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких — із ЗРК С-300 по Краматорську. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, повідомили у Генштабі.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Цієї доби було відбито понад 20 атак противника.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 — розвідувальні).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області та навколо міста збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

Дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців. Серед повернутих 80 чоловіків та 20 жінок. Дев'ятеро — офіцери, усі решта — рядовий та сержантський склад. Звільнені військові брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках.

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