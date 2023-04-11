На окупованих територіях рашисти звільняють лікарів без російського громадянства та обмежують пересування місцевих жителів, — Генштаб

Протягом доби, що минула, ворог завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких — із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ, а також здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

російська федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, попереджають у Генштабі ЗСУ.

Найбільш складною ситуація залишається на сході України — російські війська, не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби підрозділами Сил оборони України на цих напрямках було відбито 52 атаки противника.

За офіційними даними, втрати ворога станом на ранок вівторка, 11 квітня, перевищили 179 тисяч російських військовслужбовців вбитими. За добу українські захисники знищили понад 40 одиниць ворожої техніки.

Фото Генштаба

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку.

«Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно у Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти. А у місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до Сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть помешкання», — йдеться у ранковому зведенні.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Раніше експерти, оцінюючи перспективи українського контрнаступу, називали його важливими передумовами завершення підготовки та інтеграція нових підрозділів, деградація російського тилу, стійкий логістичний ланцюг і розвідка в режимі реального часу.

Фото Генштаба ЗСУ

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