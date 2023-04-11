Які грошові виплати зобов'язані декларувати переселенці та як це зробити: роз'яснення НАЗК

Українці, які стали внутрішніми переселенцями через війну, мають право на отримання фінансової допомоги як від нашої держави, так і від міжнародних організацій.

У Національній агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) пояснили, чи треба декларувати таку грошову допомогу публічним службовцям або членам їхніх сімей.

Допомогу від міжнародних організацій та інших держав декларувати не потрібно незалежно від того, де знаходилася ВПО — за кордоном чи в Україні.

Якщо декларант вказав її в декларації, то це не потягне за собою юридичних наслідків. У наступній декларації такі виплати можна не вказувати.

У НАЗК підкреслюють, що це стосується лише тих декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на період дії воєнного стану.

А ось грошову допомогу від України треба декларувати. Зокрема, це стосується грошової допомоги, яка надається внутрішньо переміщеним особам від держави, у тому числі й за поданими через платформу «єДопомога» заявками. Також це може бути:

покриття витрат на проживання (допомога на проживання ВПО);

компенсація витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) ВПО;

грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється;

грошова допомога цивільному населенню деокупованих населених пунктів тощо.

У декларації джерелом доходу таких коштів рекомендують вказувати Кабінет Міністрів України (заблокувавши поле для введення коду ЄДРПОУ).

При внесення інформації, наприклад, про допомогу на проживання ВПО, до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, звітний період якої повністю або частково припадає на період дії воєнного стану, рекомендується:

у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Допомога на проживання ВПО»;

у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;

у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;

у полі «Код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» обрати позначку «Не відомо»

у полі «Найменування юридичної особи» зазначити «Кабінет Міністрів України».

Декларуючи види допомоги, у полі «Зазначте, який саме» варто вказати саме той вид допомоги, який було отримано суб’єктом декларування чи членом його сім’ї, наприклад, «Допомога єПідтримка», «Компенсація витрат, пов’язана з розміщенням ВПО», «грошова допомога населенню, яке евакуюється» тощо.

Нагадаэмо, що внутрішньопереміщеним особам, які змінили місце реєстрації через «Дію», потрібно звернутися до органу соцзахисту для продовження виплат за новим місцем фактичного проживання. Наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потребує доопрацювання.

Фото Pixabay

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