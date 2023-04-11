Залишилося недовго потерпіти: експерти розповіли, коли в Україні почнеться зниження цін на продукти харчування

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україні почалося зростання цін на продукти. Триває воно й зараз з огляду на те, що наближається Великдень. Перед цим святом продукти традиційно дорожчали й до початку вторгнення.

Як пояснив заступник голови спілки «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) Денис Марчук, протягом останнього 2022 року ціни зросли найбільше — на 34%. Головний фактор — війна та окупація частини території, проблеми товаровиробників з постачанням електроенергії, ціни на світло та газ. «Інфляція протягом 2022 року становила близько 30%. Всі названі фактори призвели до подорожчання продуктів», — зазначив він.

Нинишній тиждень — пік закупівель перед Великоднем. Проте, за словами Марчука, низка продуктів після свят подешевшає, наприклад, яйця.

«Ажіотажного попиту на яйця не буде, ми переходимо в теплу пору року, кількість виробництва буде збільшуватися не лише в промислових масштабах, а й в домашніх господарствах. Певні категорії овочів ближче до кінця травня також почнуть дешевшати, піде овочева продукція з відкритого грунту. Щодо цибулі, яка рекордно здорожчала, то в травні вже побачимо „озиму“ цибулю з відкритого ґрунту. З подальшим потеплінням в липні ціни ще знизяться, оскільки овочі в зимовий період здорожчали на 30%», — додав заступник голови ВАР.

Втім, проблеми із забезпеченням українців овочами залишаться через тимчасову окупацію Херсонщини та Запоріжжя, де не вдасться швидко відновити агровиробництво навіть після звільнення: «Найбільше імпорту агропродукції спостерігається в овочевій групі. Традиційно в березні надходили овочі із Запоріжжя та Херсонщини. Швидко компенсувати тимчасову окупацію цих регіонів не вдасться через значну потребу в розмінуванні. По іншим групам продуктів бачимо достатню лінійку товарів внутрішнього виробництва».

До речі, під час телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький припускав, що вже після 16 квітня ціни на яйця в Україні знизяться і їхнє здешевлення триватиме до середини літа. Він прогнозує, що яйця можуть подешевшати на 20−40 відсотків — все залежтиме від ситуації в країні.

Нагадаємо, що на сьогодні яйця в супермаркетах можна купити від майже 60 гривень за десяток і дорожче. Минулого року вони коштували 30−40 гривень, але згодом почали швидко «набирати» в ціні.

Раніше голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначав, що уряд розробляє програму підвищення тарифів на комуналку. Після завершення опалювального сезону, зокрема, може подорожчати електрика.

Фото Pixabay

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