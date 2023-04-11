«Це класна фінальна точка»: Анатолій Анатоліч про виправдовування запроданки Лорак

Український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому він так багато уваги приділяє обговоренню артистки Ані Лорак, яка днями дала російській журналістці інтерв’ю про свої «страждання» і безглуздо виправдалася за втечу з рідної України. Артистка, нагадаємо, звинуватила Україну в тому, що вона була змушена залишити її і переїхати до ворожої рф, де начебто здобула любов і підтримку.

«Ця її поява у медійному просторі навпаки поставила крапку. І будемо відверті, вона була важливою гравчинею українського шоу-бізнесу свого часу. Ці її відрижки у вигляді „случилось, что случилось“ надзвичайно важливий лакмус про те, що вже ніколи не буде „как раньше“. Це показник, що нічого зараз неможливе поза політикою. Є ті, хто це зрозумів, а є Лорак і інші шляпи. Це класна фінальна точка, бо я знаю людей, які ще чогось чекали від таких, як лорак. Чогось адекватного. Як би це дивно не звучало», — такий пост Анатолій Анатоліч залишив на своїй сторінці у соцмережі.

За словами шоумена, Лорак — це збірний образ. Салат з розумової обмеженості, психологічних травм і страхів втратити те, що є.

«Хтось скаже, що її можна зрозуміти, а хтось просто пошле її на три літери. Але головне, це класна крапка і черговий етап в формуванні нашого суспільства. Так, трішки радикально, але без цього маятника, ми не знайдемо гармонію. Більше про неї не буду, обіцяю».

Раніше Анатолій Анатоліч зробив пародію на співачку, яка обрала криваві рублі, й показав таким чином, який вигляд мають всі її заяви, якщо вмістити їх у 90 секунд.

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатолич і Катя Осадча різко розкритикували Валерія Меладзе, який «виправдовувався»: «Найсц…віший грузин, якого я знаю».

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