«Ніколи не допомагала ЗСУ»: зрадниця лорак безповоротно перейшла на бік ненавистного українцям ворога

Зрадниця ані лорак, яка продовжує співати в росії, раніше просто замовчувала факт війни в України, а на десятому році агресії прийняла для себе рішення й зайняла бік ворога.

В своєму акаунті у соціальній мережі співачка заявила, що ніколи не підтримувала ЗСУ, а війну назвала «конфліктом між Україною й росією».

Зокрема, не називаючи імен, вона заявила, що її змусили переїхати до росії у 2014 році. За словами лорак, вона опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті.

«Мені надали лише два варіанти: „Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні“. Ультиматум уряду підштовхнув мене до переїзду в росію, де мене прийняли і я й далі росла як артистка», — написала зрадниця.

При цьому Ані Лорак цинічно додала, що Україна завжди в її серці.

Артистка також зізналася, що ніколи не надавала військової допомоги Україні.

«Я також хочу сказати, що ніколи не надавала військової допомоги ЗСУ, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим я й займалася все життя», — видала зрадниця.

Українська співачка написала, що «дорожить російськими шанувальниками», а про напад росію на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком.

У коментарях українці, серед яких багато відомих зірок, висловили своє обурення, вони в шоці від цинічних та постійних виправдань зрадниці Лорак.

Зокрема, військова та снайперка Євгенія Емеральд зізналася, що це викликало в неї сміх.

«Читаю цю нісенітницю і смішно. У тебе немає прихильників — попустися, в Україні так точно. Я тебе теж жаліла, коли тобі зраджував чоловік і ти страждала. Але тепер розумію, що не шкода взагалі. Тупо написала цей лизожопський текст, щоб б в росії не скасовували твої концерти. „Конфлікт“…», — написала вона.

Ведуча Раміна Есхакзай заявила: «Прийняла рішення, зізнайся в цьому і все. Раніше я вірила у твої казки, шкодувала, але 24.02.2022 показало тебе у всій красі».

Свій коментар написала і дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова. «Бридко читати ваші виправдання! Це ваш усвідомлений вибір служити вбивцям! Кров українців на ваших руках і на вашій совісті так само!» — написала вона.

Також читачі пишуть, що багато хто зі справжніх російських зірок покинули фашистську росію, так як діяли по велінню свого серця, і тільки лорак думає в першу чергу гаманцем, а вже потім — душею і серцем.

Нагадаємо, Софія Ротару через війну не дає концерти та перестала спілкуватись з багатьма російськими колегами. Навіть бувшим друзям «дісталося» від Ротару через так звану «сво», яку вони підтримують.

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