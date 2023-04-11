У Новосибірську було знайдено могили солдатів-учасників війни в Україні. Але якщо придивитися до прізвищ, стає зрозуміло, що вони належать людям з Республіки Тува. Тобто в Новосибірську поховані загарбники зовсім з іншої області, повідомляє телеграм-канал «Новая Тыва». Ця новина обійшла практично всі новинні Viber-канали в Туві. Також у цих групах люди пишуть, що родичі загиблих були не в курсі не те щодо цього похорону, навіть самого факту смерті цих солдатів.

«Тобто, виходить, „доблесне“ Міністерство оборони на чолі з нашим „великим“ земляком шойгу навіть не спромоглися сповістити родичів про загибель солдатів. Очевидно, це робиться для того, щоб не платити страхове забезпечення та одноразові допомоги родичам. Інакше чому навіть не можна повідомити про смерть і дати людям поховати рідних на своїй землі? Це просто верх цинізму — коли на війну зазивають людей із найбідніших регіонів росії (до яких належить Тува — Авт.), оскільки там через бідність буде менше відмовників. А потім, після загибелі солдатів, не повідомляючи сім'ям, їх ховають десь у Новосибірську або в якомусь іншому регіоні, щоб родичі не претендували на виплати», — йдеться у публікації.

Місцеві навіть дискутують на дану тему у соцмережах. Мовляв, «навіщо гинути на чужині за чужі інтереси, тим паче — за гроші, які не дістануться ні тобі, ні тим більше твоїм родичам після твоєї смерті?!»

Судячи з кадрів, на новосибірському цвинтарі були поховані військові рф, яких було ліквідовано в грудні 2022-го — січні 2023 року. Це досить молоді чоловіки 80-х і 90-х років народження.

Нагадаємо, що мобілізовані на війну з Україною тувинці поскаржилися на побиття їх бойовиками «днр».

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