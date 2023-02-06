Мобілізовані на війну з Україною тувинці поскаржилися на побиття їх бойовиками «ДНР» (відео)

В росії, яка веде кровопролитну війну проти України, мобілізовані з Туви записали відеозвернення до глави республіки, міністра оборони та президента росії, в якому поскаржилися на побиття з боку «народної міліції „ДНР“».

Відеозвернення тувинською мовою та його переклад російською мовою опублікував Telegram-канал «Азиаты России».

На відео мобілізовані скаржаться, що їх не навчали та готували до боїв на передовій, у яких вони беруть участь.

«З 29 грудня ми в Донецьку, частина з нас на передовій. […] У нас немає командування. Наші поранені товариші по службі звернулися до госпіталю, виявилося, що ми не належимо до жодної в/ч», — кажуть вони.

Також окупанти з Туви поскаржилися на побиття з боку «народної міліції „ДНР“».

«4 лютого 2023 року приїхали військові з „ДНР“, у нас стріляли автоматами, змушували віджиматися, сказали, що ми живими звідси не вийдемо. Говорили, що ми належимо до них, до „ДНР“», — додають мобілізовані.

Також в інтернеті з'явився відеозапис, ймовірно, знятий під час передбачуваного побиття з боку «міліції ДНР». На ній кілька людей з автоматами валять на сніг іншого військовослужбовця і матюкаються на інших.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо про те, що кадировці на Донбасі зґвалтували двох бойовиків «ДНР».

Також нещодавно на Донбасі повісився один із російських мобілізованих. У передсмертній записці він написав, що «кадировці» знущаються з росіян, б'ють і гвалтують. Зокрема, у Мелітополі кадировці зґвалтували відому кремлівську пропагандистку.

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