Захищає клітини від раку: стало відомо, чому зелену цибулю маємо включити до весняного меню

Зелена цибуля має набагато м'якший і солодший смак, ніж повністю дозріла цибуля. Її часто використовують як гарнір до салатів, супів, запеченої картоплі та інших страв. Вона дуже популярна в азіатській кухні і часто використовується в супах і рагу. Оскільки зелена цибуля містить дуже мало вуглеводів, її можна не перевіряти на глікемічний індекс. Як і вся інша зелень, вона практично не містить жирів, пише видання sportskeeda.

Зелена цибуля — одна з найкращих зелених культур, які ви можете включити у свій раціон. Цей овоч справляється з усіма завданнями — від боротьби із запаленнями до зміцнення імунітету. Флавоноїд кверцетин, що міститься в зеленій цибулі, допомагає знизити кров'яний тиск, зменшуючи рівень циркулюючого гомоцистеїну, високий рівень якого є фактором ризику серцевих захворювань.

Вона також містить калій, який є чудово знижує кров'яний тиск і запобігає гіпертонії. Оскільки зелена цибуля майже не містить вуглеводів, вона є хорошим доповненням до раціону діабетиків і тих, хто намагається контролювати рівень цукру в крові. Вона також багата на клітковину, яка допомагає контролювати рівень холестерину в крові.

Дослідження показали, що зелена цибуля має позитивний метаболічний вплив на людей, хворих на діабет, оскільки допомагає підтримувати рівень тригліцеридів. Вона також містить флавоноїди, які допомагають регулювати рівень цукру в крові і підходять для людей з діабетом як 1-го, так і 2-го типу.

Цибуля містить велику кількість клітковини, яка допомагає збільшити кількість випорожнень і вивести токсичні відходи з організму. Вживання вареної зеленої цибулі допомагає поліпшити процес травлення і зробити засвоєння мінеральних речовин більш керованим, а також зменшити травні та кишкові розлади. Це також допомагає зміцнити стінки шлунка і запобігти кишковим проблемам.

Зелена цибуля містить певні сполуки, які можуть допомогти знизити ризик розвитку раку. Вміст антиоксидантів у ній, хоч і низький, але може слугувати для захисту клітин від раку, якщо поєднувати її з іншими поживними продуктами в салатах або супах. Доведено, що екстракт цибулі уповільнює ріст ракових клітин.

Додавайте зелену цибулю до будь-яких страв — від салатів до супів і тушкованого м'яса. Використовуйте її для ароматизації пасти, ньоккі або локшини. Ви також можете приготувати песто, використовуючи дрібно нарізану зелену цибулю, імбир і трохи солі. Заправляйте ним звичайні страви з рисом або використовуйте як заправку для салату. Зелену цибулю також можна маринувати з бальзамічним оцтом і червоним вином.

Нагадаємо, лікарка розповіла, як подовжити молодість організму: «Їжте 30 різних видів рослин щотижня».

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram