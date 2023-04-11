Російські пропагандисти взялися «мочити» Андрія Данилка

У росії взялися знецінювати українського артиста Андрія Данилка за його патріотичну позицію та різкі висловлювання на адресу агресора та кремлівського режиму. Пропагандиські ЗМІ поширюють про неугодних артистів плітки, вигадуючи фейки. Андрію Данилку приписали «страшний діагноз», взялися копирсатися в його особистості, змішавши до купи сценічний образ та реальне життя.

«Далеко не кожна людина погодиться на переодягання в одяг протилежної статі, тим більше на публіці. Для цього потрібна певна внутрішня готовність. Так, з одного боку це успішний сценічний образ, але з іншого боку, ми бачимо, що Андрій дисгармонійний в плані особистісного розвитку. Цього року йому буде 50 років, у нього немає дітей, він ніколи не був одружений, тут і без психологічної освіти стає зрозуміло, що він не приймає свою чоловічу частину», — пишуть на росії.

Там навіть залучили для експертності якогось лікаря, який вміє ставити діагнози за фото. А «симптомами хвороби» він називає носіння маски на підборідді, перевдягання у сценічну героїню.

«Переодягання в одяг іншої статі не з метою отримання сексуального збудження, а з інших мотивів, називають трансвестизмом подвійної ролі. При цьому захворюванні пацієнт в повсякденному житті частіше носить одяг не своєї статі, що ми бачимо у Андрія Данилка», — характеризує так званий лікар.

Очевидно, своїми заявами Андрій добряче допік пропагандистам. Раніше Данилко казав, що поїде до росіїї лише для того, щоб подивитися на могилу Путіна.

Наразі Андрій Данилко відновився після хвороби та збирається в гастрольний тур до США.

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