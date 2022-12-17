Тільки на похороні путіна: стало відомо, коли відбудеться виступ Сердючки у Хабаровську

Українського артиста Андрія Данилка розлютили фейки російських ЗМІ нібито про те, що він планує виступити у Хабаровську для «своїх».



«Ви там що, зовсім уже?» — відреагував артист на фейки у Instagram.

Так, пропагандисти почали поширювати інформацію про те, що Данилко, який засудив війну, планує приїхати в росію з концертом, проте сам артист про це нічого не знав й не планував відвідувати країну-агресорку.



«Не знаю, чому так смішно. Хабаровськ та Данилко», «Це вже потрібно мати шизофренію, щоб повірити в таке», «Так може концерт на могилі путіна буде в Хабаровську? А то він уже боїться з'являтися в кремлі», «Значить так, Верунчик заїжджає до Хабаровська на танку з піснею „Раша Гудбай“. Слава Україні», «Що вони там курять? Напевно, щось забористе, якщо таке марення видають», — пишуть у коментарях українці.

Втім, один з шанувальників написав, коли Сердючка може виступити в росії — на похороні путіна.



На цьому дискусія закінчилася, залишилося дочекатися цієї події.



Андрій Данилко у перші дні повномасштабного російського вторгнення засудив війну та назвав диктатора володимира путіна — злочинцем.



«Моя мрія включити телевізор і побачити, як він сидить на лаві підсудних… І дізнатися, що він думає. І чи думає взагалі! Він радянська людина. Нас виховували, що війна — це жах, що це не повинно повторитися. І як людина, який жив із цим ставленням все життя, таке робить!» — сказав Данилко в одному з інтерв'ю.



Також він підтримав українського президента Володимира Зеленського, заявивши, що за ним — правда.



Нагадаємо, Зеленського та «український дух» за версією американського журналу Time названо персоною 2022 року.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram