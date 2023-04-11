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Україна

Завжди займав активну громадянську позицію: ще один захисник під Бахмутом віддав життя за мирне небо

20:00 12 квітня 2023
вінничанин Руслан Шевчук

У Тульчині з військовими почестями попрощались із бійцем Русланом Шевчуком. 31 березня у районі населеного пункту Озерянівка Бахмутського району під час бойового завдання він отримав смертельне поранення. Молодший сержант служив командиром 2 відділення 2 взводу оперативного призначення. Йому навічно залишиться 52 роки…

«Мужній захисник навчався у Тульчинській загальноосвітній школі N2, Тульчинському технікумі ветеринарної медицини за спеціальністю ветеринарний фельдшер. Згодом здобув освіту у Вінницькому державному аграрному університеті як менеджер — економіст з правовим забезпеченням. В останній період працював в АТ „Вінницягаз“ в Тульчині. У кожному трудовому колективі шанували його за сумлінність, толерантність, відповідальність, вміння працювати в команді. Руслан Шевчук у 2015−2016 роках боронив рубежі нашої держави на сході України в зоні АТО на посаді в.о. командира взводу. Ніколи не боявся труднощів, в скрутну хвилину завжди йшов на допомогу своїм побратимам», — повідомляє в некролозі Тульчинська міська територіальна громада.

Упродовж всього життя, пригадують земляки, займав активну громадянську позицію, брав участь в подіях Революції Гідності. 3 перших днів повномасштабного вторгнення відважний воїн став на захист нашої країни. Разом з побратимами до останнього подиху боронив нашу рідну землю. Коридором шани із синьо-жовтими стягами проводжали захисника. Поховали героя на Алеї Слави на новому кладовищі під трикратний салют.

Нагадаємо, українка в соцмережі веде щоденник пам'яті свого коханого, який загинув на війні: «Не хочу і не можу вірити, що моя любов до тебе не спрацювала магічним щитом».

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