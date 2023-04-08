Вирвався з катівні рашистів, пішов захищати Україну: у бою під Бахмутом загинув боєць з Херсонщини

В районі Бахмуту, де не припиняються найзапекліші бої, загинув військовий з Каховки Херсонської області Ігор Прусаєв. Про це у Facebook повідомила Каховська міська територіальна громада. Бійцю було всього 23 роки.

«Звичайний каховський хлопець, вихований як справжній патріот своєї землі, закінчив школу і, як член команди козачат, займався розкопками та перепохованням останків солдат Другої світової. Стояв у почесній варті та захищав честь і гідність міста та країни на змаганнях з боксу. Тренера, вчителі та батьки пишалися Ігорем. Хлопець мав багато планів на своє майбутнє та повномасштабна війна все зруйнувала. Після початку російського вторгнення Ігор вступив до рядів міського громадського формування з охорони громадського порядку „Щит“, намагався бути корисним каховчанам та місту. Дід, який свого часу був учасником бойових дій, виховав в онука почуття справедливості та розуміння громадянського обов`язку».

В березні минулого року Ігоря було викрадено та запроторено росіянами до підвалів в приміщенні поліції в Новій Каховці. Майже тиждень хлопця катували та знущались з нього.

«Як він потім розповідав, тільки спортивний гарт дав йому сили вистояти та вижити. Не кожен дорослий чоловік зміг витримати такі катування. З численними переломами ребер, кісток обличчя, без жодного живого місця на тілі його відпустили. Можливо, пережите ствердило його в рішенні піти до лав ЗСУ. Пройшов навчання за спеціальністю навідник БМП-2, а незабаром отримав звання стрілок-піхотинець у центрі програми підготовки ЗСУ у Великій Британії. Мав стати лідером сержантського корпусу».

Ігор Прусаєв пройшов військовий вишкіл у Великій Британії

В складі унікального і єдиного на всі Збройні Сили України підрозділу, як назвав його головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, стрілок Ігор Прусаєв загинув смертю хоробрих, виконуючи бойове завдання в районі Бахмуту 2 березня 2023 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали щемливу історію про батьків загиблого солдата, які після смерті сина відшукали на передовій собачку, яку той приручив на фронті, і дали прихисток в своєму домі.

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